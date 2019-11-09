مصرع شخصين وإصابة 15 فى تصادم ميكروباص ونقل على طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 68 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق المشار إليه، اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العامرية العام وادي النطرون وغرب النوبارية، حيث تحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.