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السبت، 09 نوفمبر 2019 07:21 م
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مصرع شخصين فى انهيار جليدى بمدينة تيرول النمساوية

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:20 م
مصرع شخصين فى انهيار جليدى بمدينة تيرول النمساوية انهيار جليدى
فيينا /أ ش أ/

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخرون اليوم، أثر انهيار جليدى فى قرية سولدن بمدينة تيرول النمساوية .

وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم السبت، إن الانهيار الجليدى تسبب فى سقوط لوحة ضخمة على شخصين من هواة التزلج، ولم تعرف بعد المزيد من تفاصيل الحادث ولا هوية الضحيتين.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث يعد كارثة بالغة الأهمية، خاصة أنه يجىء حتى قبل بدء موسم الرياضات الشتوية، حيث لم يتم تشغيل الخدمة اليومية الخاصة بالتحذير من الانهيارات الجليدية حتى الآن.

ولفتت المصادر الى أنه تم التحقيق فى الحادث على الفور، كما صدر تحذير حكومى لعشاق الرياضات الشتوية وهواة تسلق جبال الألب بأن يكونوا أكثر حذراً لأن "الكثير من الثلج" قد تراكم بالفعل وهناك احتمال متزايد لمزيد من حوادث الانهيار الجليدي.

 


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النمسا

أخبار النمسا

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