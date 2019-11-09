مرض الشلل الرعاش هل يبدأ فى المخ أم القناة الهضمية؟

كتبت إيناس البنا

هل فكرت يوما من أين يبدأ مرض شلل الرعاش في المخ أم القناة الهضمية؟ هذا هو عنوان دراسة لمعرفة من أين ينشأ المرض.

فى دراسة جديدة نشرت في مجلة " Parkinson's Disease" افترض العلماء أن الشلل الرعاش يمكن تقسيمها إلى نوعين فرعين:

القناة الهضمية الأولى: التي تنشأ في الجهاز العصبي المحيطي للأمعاء وانتشارها إلى الدماغ.

والدماغ : الذي ينشأ في الدماغ، أو يدخل المخ عبر الجهاز الشمي، وينتشر إلى جذع الدماغ والجهاز العصبي المحيطي.

وتشير الدلائل المستقاة من دراسات تشريح الجثث لأدمغة المرضى إلى أن مرض الشلل الرعاش قد يبدأ في الجهاز العصبي المحيطي من الأمعاء والأنف، ثم تنتشر الأمراض عبر الأعصاب إلى المخ، ومع ذلك ، لا تتفق جميع دراسات التشريح مع هذا التفسير.

وأضاف أحد الأطباء المشرفين على الدراسة : "غالبًا ما يتم طرح النقاش حول أصل مرض الشلل الرعاش، ووجد أن كل الحالات انا ان تبدأ في القناة الهضمية أو تبدأ جميع الحالات في المخ ". "ومع ذلك ، يبدو أن الكثير من الأدلة متوافق مع هذين التفسيرين. وبالتالي ، نحن بحاجة إلى التفكير في إمكانية أن يكون كلا السيناريوهين صحيحين بالفعل."

إذا بدأ المرض في القناة الهضمية في جزء صغير فقط من المرضى ، فمن المحتمل أن تكون التدخلات التي تستهدف القناة الهضمية فعالة فقط لبعض المرضى، على عكس الأشخاص الذين يبدأ المرض في الدماغ نفسه.