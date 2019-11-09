سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تواصل العمل فى مشروع الغاز الطبيعى لتوصيله لـ10 آلاف منزل

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:00 ص
مدينة إسنا تواصل العمل فى مشروع الغاز الطبيعى لتوصيله لـ10 آلاف منزل توصيل خطوط الغاز الطبيعي باسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى مشروع توصيل خطوط الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة، بإجمالى ما يزيد عن 10 آلاف منزل، كما تشهد المدينة طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى مجال البنية التحتية لجميع احتياجات ومرافق المدينة.

 
وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للعمل فى مشروعات الصرف الصحى فى 6 محطات رفع وشبكاتها تم تنفيذ 90% منها، وكذلك 2 محطة رفع صرف صحى بقرى النجوع، ورفع كفاءة شبكات مياه التغذية التى تم العمل بها باتصالها بشبكة مياه إسنا الجديدة بالشيخ مسكين "المدينة وجميع قرى الغرب"، وتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتدبير الاعتمادات اللازمة لدخول خدمة توصيل المياه لنجع العرب بإسنا غرب من خلال المحطة الجديدة، وجار تنفيذ عداية لترعة الرمادى بذلك.
 
وبالنسبة لمجال الكهرباء فتم التنسيق على إنشاء 2 لوحة كهرباء أحدهما بقرى الشرق والآخر بالغرب "بالطوايع" بتكلفة مالية حوالى 120 مليون جنيه مصرى، وذلك بخلاف تزويد القرى بمحولات جهد عال، ولتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه بجانب وضع شبكة كابلات أرضية وذلك لرفع كفاءة منتج الكهرباء تفاديا لحدوث أى أعطال أو انقطاع أو قلة فى الجهد الكهربى والتغذية، أما فى مجال الغاز الطبيعى حيث إنه تم تنفيذ خط الضغط الرئيسى "العالى" للمدينة، وجار تنفيذ خط التخفيض وهو حلقة الوصل بين الخط الرئيسى والخطوط الداخلية، تمهيداً لدخول الخدمة إلى منازل المواطنين والتى مستهدف منها هذا العام دخول الخدمة لأكثر من عشرة آلاف منزل.
 
وأوضح المهندس محمد سيد سليمان أنه مجال التحول الرقمى "خطوط الفايبر"، والتى تقوم بتزويد الخدمة العامة للمصالح الحكومية أولا بجانب المدارس التعليمية لخدمة الطلبة والتلاميذ بإسنا، مؤكداً أنه قام بدعوة جميع جهات المرافق، وتم عمل محضر انضمامى وفق برنامج زمنى محدد وإقرارهم بعدم الرجوع إلى هذه الشوارع التى تم الانتهاء من البنية التحتية لها تمهيدا لرصفها وعدم إحداث أى تلفيات بها منعا لإهدار المال العام، مشدداً على أن هناك وعدا من المحافظ عقب الانتهاء من هذه المشاريع فى البنية التحتية، سوف يقوم بتوجيه مديرية الطرق برصف جميع شوارع مدينة إسنا بعد الانتهاء من البنية التحتية تماماً.

الاقصر

اخبار الاقصر

مدينة اسنا

مشروع الغاز الطبيعي باسنا

مشروعات قومية بالاقصر

توصيل الغاز الطيعي لمنازل اسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة سكنية فى 20 محافظة منتصف 2021

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 10:35 ص

أهالى الطابية بشارع هارون الرشيد بالإسكندرية يطالبون توصيل الغاز الطبيعى

الخميس، 24 أكتوبر 2019 01:30 م

كيف نجحت الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظات؟.. تقسيط التوصيل شجع المواطنين.. والتسهيلات سبب خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز.. والمصانع المستفيد الأكبر.. وانتهاء مد توصيلات الغاز للمناطق الجديدة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:30 ص

24 ألف مواطن بشمال سيناء يستفيديون من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:57 ص

صور.. محافظة سوهاج: بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ5 قرى بمركز البلينا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة