سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 02:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:25 ص
لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟ طفل حديث الولادة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عن التصرف حال العثور على طفل حديث الولادة، فطبقًا للمادة (20)، على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

كما نصت المادة (21) على: يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

 


قانون الطفل

حقوق الطفل

العثور على طفل حديث الولادة

كيفية التصرف حال العثور على طفل

العثور على طفل

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نص عليها قانون الطفل.. تعرف على كيفية قيد المواليد ومن له هذا الحق

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:14 ص

هل يمكن تعديل قانون الطفل وخفض سن الأهلية؟..المادة رقم 80 من الدستور تجيب

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 11:00 ص

مطالب بتعديل قانون الطفل.. الدستور والأمم المتحدة أقرا سن الطفولة حتى 18 عاما.. "الأمومة والطفولة" يرفض مقترحات التعديل.. 38 مليون طفلا فى مصر بينهم 5.5 مليون بين 15 و18 عام.. والتضامن تستعد لمزيد من الحماية

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 08:00 م

فريق دفاع شهيد الشهامة بالمنوفية يطالب بتعديل قانون الطفل وخفض سنه لـ15 سنة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:00 ص

وكيل "تضامن البرلمان" يطالب بسرعة إقرار لائحه تنفيذية لقانون الطفل

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة