كنائس حلوان تحتفل برسامة 460 شماسًا جديدًا

سارة علام

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة اليوم برسامة (تكليف بالخدمة) 460 شماس في رتبة إبصالتس، بيد الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية للخدمة بسبع من كنائس الإيبارشية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم صباح اليوم بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، حيث صلى نيافته صلوات طقس رسامة الإبصالتس للشمامسة الجدد وهم من مختلف الأعمار (من مرحلة الحضانة وحتى كبار السن).

والشمامسة الجدد خريجي دفعة مدرسة الشمامسة لعام 2019 بكنائس الشهيد أبي سيفين بالهجانة ورئيس الملائكة ميخائيل بالمعصرة والشهيدة دميانة بالمعصرة والقديس بشنونة بالمنشية والشهيد مارجرجس بحدائق حلوان والسيدة العذراء بوادي حوف والأمير تادرس الشاطبي بالملاءة.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.