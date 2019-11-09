كلاكيت ثالث مرة.. نتنياهو يعلن استعداده لانتخابات الكنيست المقبلة

كتب- هاشم الفخرانى

فى الوقت الذى يبذل فيه زعيم تحالف" أبيض- أزرق" مجهودات مضنية لتشكيل الحكومة الجديدة ، لتفادى الدعوة لانتخابات ثالثة فى عام واحد، أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الداخلية آرييه درعي بأنه ينوى الاستعداد لإجراء انتخابات الكنيست.

وطرحت الفكرة لانتخابات مباشرة لأول مرة قبل أسبوع، حيث اقترح دفع قانون لانتخابات مباشرة بين نتنياهو وجانتس وبذلك يتم حل الجمود بالمفاوضات لتركيب الحكومة.

ومن جانبه ، قال جانتس رئيس تحالف "أزرق ابيض" أن حزبه يفحص بدائل إضافية لإقامة الحكومة، واتهم الليكود بانه يستخدم حجج واهية حتى لا يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، ويضع العراقيل أمام ذلك.

وقال إن حزب الليكود لا يوافق على تقديم تنازلات لجر الدولة الى انتخابات غير ضرورية، وان إسرائيل بحاجة الى حكومة قوية يمكنها مواجهة ايران التي تهدد وجود إسرائيل.