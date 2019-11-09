قوات الكونغو الديمقراطية تعلن قتل 25 متمردا فى هجوم شرق البلاد

(رويترز)

قالت قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، إنها قتلت 25 متمردا منذ شن هجوم ضدهم أواخر الشهر الماضى فى منطقة بشرق البلاد تعانى أيضا من تفشى مرض الإيبولا.

وقال جاك ندورو الجنرال المسؤول عن العملية لرويترز إن سبعة جنود كونجوليين لقوا حتفهم أيضا منذ بدء الحملة لاستئصال شأفة ميليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة فى 30 أكتوبر.

وأضاف أن الجيش سيطر على أربعة مواقع للميليشيا حول مدينة بينى الشرقية فى إقليم نورث كيفو، وأدت الهجمات التى تشنها تلك الميليشيا بانتظام إلى عرقلة جهود احتواء الإيبولا بالمنطقة.