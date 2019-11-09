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قطع المياه عن "تمى الأمديد" و"بنى عبيد" و"دكرنس" بالدقهلية.. الأثنين المقبل

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:06 م
قطع المياه عن "تمى الأمديد" و"بنى عبيد" و"دكرنس" بالدقهلية.. الأثنين المقبل قطع المياه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع المياه عن مدن تمى الأمديد وبنى عبيد ودكرنس وبعض القرى التابعة لمركز المنصورة ،وأن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال صيانة لمرفق مياه ميت فارس وبنى عبيد وذلك بعد غد الاثنين فى الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم .

 

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن المذكورة بضرورة التنبيه على المواطنين والتأكد من اعلامهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

 

 

 

 

 
محافظة الدقهلية قطع المياه عن مدن تمي الأمديد وبني عبيد ودكرنس وبعض قرى مركز المنصورة بعد غد الأثنين
الدقهلية شريف الديب 
تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدن تمي الأمديد وبني عبيد ودكرنس وبعض القرى التابعة لمركز المنصورة ،وأن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال صيانة لمرفق مياه ميت فارس وبني عبيد وذلك بعد غد الاثنين في الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم .
 
وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن المذكورة بضرورة التنبيه على المواطنين والتأكد من اعلامهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .
 
الدقهلية، مياة الدقهلية، قطع المياة عن مراكز الدقهلية، محافظ الدقهلية 
 
 
 
 

 


الدقهلية

مياة الدقهلية

قطع المياة عن مراكز الدقهلية

محافظ الدقهلية

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