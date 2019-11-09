قطع المياه عن "تمى الأمديد" و"بنى عبيد" و"دكرنس" بالدقهلية.. الأثنين المقبل

الدقهلية شريف الديب

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قطع المياه عن مدن تمى الأمديد وبنى عبيد ودكرنس وبعض القرى التابعة لمركز المنصورة ،وأن سبب انقطاع المياه هو القيام بأعمال صيانة لمرفق مياه ميت فارس وبنى عبيد وذلك بعد غد الاثنين فى الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم .

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن المذكورة بضرورة التنبيه على المواطنين والتأكد من اعلامهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .