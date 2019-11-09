سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع التوسع الأفقى بالرى يناقش المشروعات المقرح تنفيذها 2020-2021

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:27 م
قطاع التوسع الأفقى بالرى يناقش المشروعات المقرح تنفيذها 2020-2021 الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بوزارة الرى برئاسة المهندس شحته ابراهيم الاجتماع الدورى للقطاع، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم إدارات التوسع الأفقى والمشروعات لمناقشة موقف العمليات الجارى تنفيذها والتأكيد على إنجاز الأعمال حسب النسب المقررة

كما شهد الإجتماع عرض ومناقشة العمليات المقترحه للعام المالى 2020/2021 والتى تتماشي مع خطة الدولة الطموحة لزيادة السيطرة على قدرات مصر المائية، والسعى الدائم نحو انجاز المشروعات التي من شأنها حماية مقدراتنا وخدمة المواطنين.

أوضح تقرير للقطاع أنه يتم تنفيذ عمليات حاليا تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020

وأوضح القطاع أنه تم تنفيذ أعمال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ، بقيمة 68 مليون جنيه والتى تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كبارى  وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجارى المائية وأعمال تغطيات.

تناول التقرير تنفيذ القطاع لأعمال حماية من أخطار السيول بقيمة  47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى  2أ - وادى عبادى 2 ج  - نجع العرب  الهيشة بمركز نجع حمادى  - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف  بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبو حمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ  أعمال تأهيل ترعتي (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).

وأوضح التقرير بأن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6  مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 - ، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم  17.000 -  عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة2.3 مليون جنيه، ومن أهمها تنفيذ اعمال مدرجات من الدبش فى نطاق حدائق القناطر وأعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

 


وزارة الرى

الحماية من السيول

التوسع الافقى

الرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: غدًا طقس معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 29 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تراجع التضخم السنوى إلى 2.4% خلال أكتوبر 2019

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

اليوم افتتاح مباريات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عاما.. نيجيريا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد كوت ديفوار.. الأفيال تبحث عن الفوز فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم العودة للأولمبياد.. وجنوب أفريقيا مع زامبيا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

الصين تعرض فيلم Jumanji: The Next Level في نفس توقيت أمريكا

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

أسرة شهد أحمد للنيابة: "كانت تعانى من مرض نفسى ولا نتهم أحدًا فى وفاتها"

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

سوق التجميل ينتعش بين الرجال فى الكويت.. "القبس": يزاحمون النساء فى عمليات التجميل.. خبير بشرة: الحرج الاجتماعى زال.. الذكور يقبلون على تعريض الفك والإناث يفضلن إبرازه..90 دينار لإخفاء الترهلات و300 لحقن الفيلر

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

فيديو.. شلل مرورى بشارع الهرم حتى ميدان الجيزة بسبب أعمال المترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

شاهد فى دقيقة.. مواعيد وصول القطارات المكيفة الجديدة للخط الثالث للمترو

مشاهير خطفهم الموت فجأة.. هيثم أحمد زكى وعلاء ولى الدين وعامر منيب يرحلون «فى عز شبابهم».. الزعيم يصرخ فى كواليس «بودى جارد»: «أنت فين يا متولى» بعد وداع مصطفى متولى.. وممدوح عبد العليم من صالة الجيم إلى القبر

مشاهير خطفهم الموت فجأة.. هيثم أحمد زكى وعلاء ولى الدين وعامر منيب يرحلون «فى عز شبابهم».. الزعيم يصرخ فى كواليس «بودى جارد»: «أنت فين يا متولى» بعد وداع مصطفى متولى.. وممدوح عبد العليم من صالة الجيم إلى القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة