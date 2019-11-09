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قائمة المستشار محمد عبد المحسن تصدر أول بيان لها فى "انتخابات القضاة"

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:38 م
قائمة المستشار محمد عبد المحسن تصدر أول بيان لها فى "انتخابات القضاة" نادى القضاة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أصدرت قائمة المستشار محمد عبد المحسن، والتى أطلقت على نفسها " قائمة تكامل القدرات و تضافر الجهود واستثمار الخبرات"، أول بيان لها، والذى وجهته للقضاة، أعلنت فيه عن أسماء قائمتها بالكامل، مؤكدة أن  تمثيل

قضاة مصر

شرف عظيم لا يدانيه أى شرف سوى الانتساب لمحراب القضاء العظيم .

وجاء فى البيان، "أفرزت تجربة الانتخابات السابقة عن تشكيل مجلس إدارة النادى من ثلاثة قوائم مختلفة وزميل مستقل، ورغم ذلك التباين إلا  إننا  تعاونا  فيما بيننا للوصول لهدف  أسمى  وهو السعى  الحثيث لرفعة القضاء وشموخه وما يحفظ للسادة القضاة حقوقهم وكرامتهم وبذلنا كل الجهد المخلص والطاقة للوصول لهذا الهدف السامى.

ويشهد الله أننا ومنذ أن  تحملنا شرف المسئولية لم نفرط فيها يوما ولم ولن  نتنصل  منها ،  كما أننا  ورغم الأحداث الجسام التي مر القضاء بها في الفترة الأخيرة   وفي ظروف يعي كل ذى فطنة أنها  مختلفة  ما قصرنا  فى الزود عن استقلال القضاء ومصالح القضاة ، تعاملنا  فيها بحكمة يقدرها كل قوي ، وبقوة يقدرها  كل حكيم ، وإن  عاندتنا الظروف غير المسبوقة في بعض الأحيان إلا  إننا  والحمد لله  كنا على قدر  المسئولية ، وتصرفنا وفقا لما تقتضيه ظروف الحال  دون انبطاح لسنا أهله  وبعيدا عن الصدام  الذى لم يكن يحقق أي  نتائج إيجابية   ولو عاد بنا الزمان ماسلكنا فى التعامل معها  غير ماسلكناه طريقا ، فلقد عاهدنا الله أن  نتحمّل المسئولية بأمانة بعيدا عن أي  اعتبارات أخرى  ، وفى خلال تلك الأزمات تمسكنا فى تعاملاتنا بقيم وتقاليد القضاء لم ولن نحيد عنها  مابقينا فالحفاظ على تلك القيم والتقاليد هو الضمانة الأساسية والحقيقية  لهيبة القضاء ، وكنا صادقين أمناء  مع حضراتكم فى عرض المشاكل وماقام به مجلس إدارة  النادى فى مواجهتها لم نتجمل أمام حضراتكم   ببطولات وهمية وبخطب عنترية ، ولكن عشنا الواقع كما عاهدناكم منذ انتخابنا وتحدثنا  إليكم  بأمانة المسئولية وبكل الصدق ، وتصرفنا وفقا لما تمليه علينا ضمائرنا وبما يحقق الصالح العام للقضاء".

وأشار بيان قائمة المستشار محمد عبد المحسن إلى أنه  وبعد إعتذار بعض القضاة عن استكمال المسيرة، تم ضحخ دماء جديدة ضمن القائمة ، وقال البيان " نتوجه بالشكر والتقدير والاحترام على مابذلوه الأعضاء فى المجلس من جهد مخلص بكل تجرد خلال فترة عضويتهم بالمجلس ، فقد تم تدعيم المجلس بدماء جديدة قادرة على العطاء والبذل ولديها مقومات الاندماج مع أعضاء المجلس السابق للوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص معاهدين الله  الزملاء على بذل الجهد المخلص بقوة وتجرد فى سبيل رفعة القضاء وشموخه ، وتوفير سبل الراحة الكاملة والحياة الكريمة للسادة القضاة معيشيا ووظيفيا ".

وتابع البيان ، "واثقون  أنه إذا كانت المساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية أمر نص عليه الدستور فإن المساواة الايجابية داخل السلطة القضائية بين جميع أعضائها أصبحت أمرا حتميا أولى بالرعاية والتنفيذ  وفقا لآليات موضوعية طرحناها تتحقق بها  العدالة الناجزة المبتغاة والمساواة الإيجابية المنشودة، ونأمل أن تكلل جهود من سيتولى الأمر بحسن نية وتدبير  فى  الفترة القادمة بالنجاح بما يعود بالفائدة على الجميع إن شاء الله .

عاقدون  العزم على العمل لتطوير القضاء ومواجهة المشاكل والعقبات بأليات جديدة وأفكار متطورة ، وعلى تعزيز ثقة الشعب المصرى الأصيل فى القضاء.

حريصون كل الحرص على مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع القضاة،"

وشملت قائمة المستشار محمد عبد المحسن كلا من:

_*مقعد المتقاعدين*

*القاضى الدكتور / أبوالمجد عيسى* رئيس محكمة الإستئناف الأسبق

*مقاعد المستشارين*

 

*القاضى / أبوالحسين فتحى قايد*

نائب رئيس محكمة النقض

*القاضى / محمد صبحى خليفة*

رئيس محكمة الإستئناف

*القاضى / طارق أبوزيد*

رئيس محكمة الإستئناف

*القاضى / رضا محمود السيد*

المستشار بمحكمة النقض

*القاضى / حازم رسمى*

المستشار بمحكمة الاستئناف

 

*مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة*

 

*القاضى / حمدى عبدالتواب*

رئيس المحكمة

*القاضى / شادى خليفة*

رئيس المحكمة

*القاضى / أحمد سمير الجمال*

رئيس المحكمة

*القاضى / كريم الزقرد*

رئيس المحكمة

*القاضى / محمد بهاء جمال الدين*

قاضى

 

*مقاعد النيابة العامة*

 

*القاضى / أسامة الصيرفى*

المحامي العام

*القاضى / محمود الميرغنى*

المحامي العام

*القاضى / حازم أبوسديرة*

المحامي العام

*القاضى / محمد هانى عبدالجابر*

رئيس النيابة

*القاضى / محمد فاروق*

وكيل النائب العام

 

واستكمل البيان، "وكما هو عهدنا  ستكون منافستنا شريفة  ، وسنطرح  في البيان  القادم برنامجنا  للدورة القادمة من خلال عرض ما تم إنجازه  في فترة ولاية المجلس المنتهية ، والأهداف المستقبلية والجهود الرامية إلى  تحقيقها  في كل محور من المحاور التي يقوم عليها البرنامج.


نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة

قائمة المستشار محمد عبد المحسن

المستشار محمد عبد المحسن

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