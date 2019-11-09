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فيديو وصور.. الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:31 م
فيديو وصور.. الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى
الإسكندرية أسماء على بدر

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احتفل أهالى الإسكندرية بالمولد النبوى الشريف، بتوزيع الشربات على السيارات والمارة بالشوارع فهى طقوس رئيسية خاصة بأهالى المحافظة للاحتفال بالمولد النبوى.

يذكر أن لمحافظة الإسكندرية طقوسا خاصة بالاحتفال بالمولد النبوى، أهمها توزيع الشربات بالموز على المارة فى كل المناطق وتوزيع الحلوى وخروج موكب ذكر من المساجد الكبرى للطرق الصوفية حتى ميدان الأضرحة.

واحتفلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء أمس، بالمولد النبوى بإحياء ليلة بالقرآن والمديح بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

 

الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (1)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (2)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (3)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (4)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (5)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (6)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (7)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (8)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (9)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (10)
 
الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى (11)

الاسكندريه

اخبار المحافظات

احتفال المولد النبوى

شربات المولد النبوى

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