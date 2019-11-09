فيديو.. الطرق الصوفية تجدد العهد لشيخ المشايخ عبدالهادى القصبى بالمولد النبوى

وصل موكب الطرق الصوفية الذى يضم الآلاف من أبناء الصوفية احتفالا بالمولد النبوى إلى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية أمام قسم شرطة الجمالية، وكان فى استقبالهم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، حيث حرصت كل طريق تجديد البيعة وقراءة الفاتحة على سلم المشيخة أمام القصبى.

وشهد الموكب تأمين كبير من رجال وزارة الداخلية وسط انطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى من سكان المنازل المجاورة فرحا وابتهاجا بالموكب، حيث شاركت معظم الطرق الصوفية ومنها الطريقة الحامدية الشاذلية، والطريقة الصديقية الشاذلية، والطريق الجعفرية، والطريقة الحازولية، والطريقة البرهامية، والطريقة الرفاعية.