فيديو.. السيسي يشهد اختبارات الطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

كتب محمد الجالى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، بزيارة تفقدية، لـأكاديمية الشرطة، حيث تابع اختبارات لجنة كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة فى إطار اهتمامه وحرصه البالغ على انتقاء عناصر متميزة تكون وبحق قادرة على الوفاء بأعباء رسالة الأمن السامية.

وذلك بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس ناقش خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة عددًا من الطلبة المتقدمين فى بعض القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، فضلًا عن بعض الشؤون العامة المتعلقة بتاريخ مصر وما تشهده البلاد من نهضة تنموية فى كافة المجالات.

وأعرب الرئيس عن سعادته لما لمسه من وعى وإدراك سليم من جانب المتقدمين الجدد من شباب مصر لما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومى ولحرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولية وطنية عظيمة ومواصلة العطاء جيلًا بعد جيل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة عند إنتقاء العنصر البشرى فى جهاز الشرطة، لإعداد جيل قادر على مواجهة كافة التحديات والقيام بأداء رسالته بأفضل ما يكون الأداء.