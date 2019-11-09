فيديو.. اعرف الحالة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من السيولة المرورية بكوبرى أكتوبر، صباح اليوم السبت، حيث غابت الكثافات المرورية فى الاتجاهين، فى الوقت الذى انتشر فيه رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة أى تكدسات مرورية، والتعامل معها، بالإضافة إلى تقديم الاستغاثة لقائدى السيارات المعطلة.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.