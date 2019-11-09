سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:00 ص
فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم تسجيل بيانات المواطنين بالتأمين الصحى
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ اليوم السبت فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.
 
وكلف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة الدكتورة أمانى الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، باتخاذ اللازم نحو ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التى ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.
 
وأكد خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ياتى ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو 9 بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية على أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.
 
وأشار وكيل الوزارة الصحة، إلى أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبى الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون 18 عاما.
 
وأوضح، أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح الفحص الطبى الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانًا، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الآتية: الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبى برأس سدر، الوحدات الصحية بتال والكيلو 9 والمركز الحضرى بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، المركز الطبى بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، المركز الحضرى بمدينة نويبع.

وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء. 

 


مديريه الصحه بجنوب سيناء

منظومة التأمين الصحي الشامل

سانت كاترين

تسجيل البيانات المواطنين

وكيل وزارة الصحة جنوب سيناء

اخبار

اليوم السابع بلس

التامين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

فيلم Lion King يصعد بشركة ديزنى للقمة بميزانية 71.3 مليار دولار

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

بعد تحذيرات الأرصاد.. 15 خطوة تحميك من حوادث الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة