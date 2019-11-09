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غياب التكدسات المرورية بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:38 ص
غياب التكدسات المرورية بطريق مصر إسكندرية الزراعى.. فيديو طريق إسكندرية الزراعى
كتب بهجت أبو ضيف

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غابت التكدسات المرورية عن طريق مصر إسكندرية الزراعى، صباح اليوم السبت، حيث انتظمت حركة السير دون أى كثافات مرورية.

وتابع رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية انتظام حركة المرور أمام كوبرى قلما بقليوب، الذى يتم انشاءه، وتسببت أعمال البناء فى إغلاق جزئى للطريق.

كما انتشر رجال المرور بميدان المؤسسة، لتنظيم حركة تحميل السيارات الأجرة والميكروباص للركاب، لمنع أى تكدسات مرورية.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية.

 

 


طريق اسكندرية الزراعى

ميدان المؤسسة

سيولة مرورية

كوبرى قلما

مرور القليوبية

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