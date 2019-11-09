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غدا.. بورصة البحرين إجازة بمناسبة المولد النبوى الشريف

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:42 م
غدا.. بورصة البحرين إجازة بمناسبة المولد النبوى الشريف صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة بورصة البحرين، تعطيل العمل رسمياً غدا الأحد، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف لعام 1441 هجربة، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.
 
تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بنسبة انخفاض 0.32% خاسراً 4.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.33 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، 23.89 مليون سهم، بقيمة 3.61 مليون دينار، مقابل 4.51 مليون دينار.
 
وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.54%، بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.002%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 0.001%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.05%.
 

بورصة البحرين

اقتصاد البحرين

البحرين

المولد النبوي الشريف

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