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ضبط مخزن غير مرخص به 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها خارج البلاد

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:37 م
ضبط مخزن غير مرخص به 259 ألف عبوة دواء قبل تهريبها خارج البلاد مخزن الأدوية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ضبط 19صنف من زجاجات الشراب عبارة عن 103635 زجاجة ، و53 صنف من الأقراص والكبسولات المختلفة بإجمالى 111028 عبوة، و5 أصناف من الحقن بإجمالى 12800 عبوة، و5 أصناف من القطرات بإجمالى 8590 عبوة، و3 أصناف من البخاخ إجمالى 6700 عبوة، و2 صنف من الكريم إجمالى 10050 عبوة، و2 صنف من الأقماع إجمالى 1000 عبوة، و1صنف فوار عبارة عن 5550 عبوة، بإجمالى المضبوطات 90 صنف بإجمالى 259353 عبوة.

ووجهت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة لجنة من التفتيش الصيدلى بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لضبط مصنع غير مرخص به كمية هائلة من نواقص الأدوية بالسوق المصرى معدة للتهريب خارج جمهورية مصر العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن المخزن المضبوط غير مرخص وغير متوفر به الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأدوية من حيث عدم وجود أى مصدر تهوية والمساحة غير كافية لتخزين تلك الكمية، حيث كانت مكدسة وعلى ذلك فقد تم سحب عينات من تلك الأدوية وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة (هيئة الرقابة للبحوث الدوائية) وتم غلق المكان وتشميعه من قبل شرطة المسطحات مع تحرير محضر إدارى بالواقعة

وتوجه المحافظ فى بيان بالشكر للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتورة ألفت السيد حسانين مدير عام إدارة الصيدلة والدكتورة فيفيان هنرى عزيز مدير إدارة التفتيش الصيدلى فريق العمل الذى شارك فى ضبط هذا المخزن وهم، الدكتورة هدى محمد نجيب رئيس قسم الشؤون الصيدلية ومفتشات الصيدليات، الدكتورة منى محمد ممدوح  والدكتورة نبيلة أحمد سلامة والدكتورة إيناس عبد الستار عبد الله.

كما توجه بالشكر لقيادات مديرية الامن بقيادة اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وفريق شرطة المسحطات المائية العميد ياسر منصور رئيس قسم المسطحات المائية بالقناطر الخيرية و العقيد محمد المحاريق رئيس مباحث المسطحات المائية بالقليوبية على تعاونهم الدائم فى المتابعة وضبط المخالفين والمهربين .

وقد شدد المحافظ بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

 

مخزن أدوية غير مرخص (1)
مخزن أدوية غير مرخص (1)

 

مخزن أدوية غير مرخص (2)
مخزن أدوية غير مرخص (2)

 

مخزن أدوية غير مرخص (3)
مخزن أدوية غير مرخص (3)

 

مخزن أدوية غير مرخص (4)
مخزن أدوية غير مرخص (4)

 

مخزن أدوية غير مرخص (5)
مخزن أدوية غير مرخص (5)

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

ادوية فاسدة

محافظة القليوبية

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