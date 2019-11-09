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صور.. ملصقات جديدة على أبواب الشقق لإثبات حضور كشاف الكهرباء بالوحدات المغلقة

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:00 ص
صور.. ملصقات جديدة على أبواب الشقق لإثبات حضور كشاف الكهرباء بالوحدات المغلقة ملصقات جديدة على أبواب الشقق لإثبات حضور كشاف الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تسعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإيجاد حلول لحل مشاكل فواتير استهلاك الكهرباء التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين بسبب عدم دقة تسجيل القراءة الفعلية لعداد الكهرباء، حيث يقوم العاملون بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات حاليا بوضع ملصق على الوحدات المغلقة التى يوجد العداد بداخلها فى أوقات ساعات العمل لإثبات حضور كشاف الكهرباء لهذه الوحدة.

ويحمل الملصق اسم شركة شعاع بالإضافة إلى 12 خانة ليتمكن المستهلك من وضع قراءة العداد الشهرية بكل خانة، وتقوم الشركة بعمل تفتيش إجبارى على المستهلك كل 3 أشهر للتأكد من صحة القراءة التى يتم كتاباتها على الملصق الذى يصعب إزالته.

وأصدرت الشركة تعليمات للعاملين بالكشف بترك أرقام هواتفهم المحمولة على هذا الملصق حتى يتمكن المشترك من إرسال القراءة الموجودة بالعداد من خلال التقاط صورة، ويضمن هذا الملصق ذهاب الكشاف المشترك وعدم التبرير بأن الوحدة مغلقة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فاتورة الكهرباء

شركة شعاع

قراءة عد الكهرباء

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