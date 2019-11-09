صور.. محافظ الوادى الجديد ونائب محافظ الأقصر يشهدو احتفالية المولد النبوى

المحافظات - ماهر أبو نور - أحمد مرعى

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مساء اليوم ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تلاها خطبة حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم صلى الله عليه وسلم، قولًا وعملا وخلقًا وبتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم، ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتالف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار. وخلال كلمته هنأ الزملوط المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم والعمل على دفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه داعيا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الامن والامان .

كما شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة والعقيد هاني ابو الحسن المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الأزهر والاوقاف والعديد من المواطنين .