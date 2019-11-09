سوبر كورة
Ads
الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الوادى الجديد ونائب محافظ الأقصر يشهدو احتفالية المولد النبوى

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:49 م
صور.. محافظ الوادى الجديد ونائب محافظ الأقصر يشهدو احتفالية المولد النبوى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
المحافظات - ماهر أبو نور - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مساء اليوم ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد ناصر  بمدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان. 

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم تلاها خطبة حول الاقتداء بأخلاق رسونا الكريم صلى الله عليه وسلم، قولًا وعملا وخلقًا وبتعليمات الإسلام الحنيف في التعامل مع المسلمين وغيرهم، ونبذ العنف والدعوة إلى التسامح والمحبة والتالف والعطاء والصبر، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل اعتبار. 
 
وخلال كلمته هنأ الزملوط المواطنين بذكرى المولد النبوي الشريف مطالباً بضرورة الإقتداء بسيرة الرسول الكريم والعمل على دفع المسيرة نحو تحقيق الآمال والطموحات لبناء الوطن وتقدمه داعيا الله عز وجل ان يديم على مصرنا الامن والامان .

كما شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة  والعقيد هاني ابو الحسن المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الأزهر والاوقاف والعديد من المواطنين . 

بدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد  سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم واهمية الحث علي اتباع هديه وسنته كما تناولت الكلمة سماحة الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية في الجانب المحمدي . 
وهنأ نائب المحافظ الأهالي والمواطنين بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف متمنياً ان تكون ذكري مولد الرسول تذكيرا باهمية الاقتداء بأخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم واتباع منهجه القويم .
 
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي (1)
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي 
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي (2)
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي 
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي (3)
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي 
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي (4)
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي 
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي (5)
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي 
 

 

 


الوادى الجديد

المولد النبوي الشريف

محافظ الوادى الجديد

مدير أمن الوادي الجديد

الاقصر

اخبار الاقصر

اوقاف الاقصر

احتفالات المولد النبوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أوقاف جنوب سيناء" تحتفل بالمولد النبوى بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:17 م

الوحدة الوطنية.. وجيه رفائيل يصطحب أسرته للاحتفال بالمولد النبوى فى أسوان.. الشاب القبطى: "باشترى عروسة المولد لبنتى وجيرانى بيهادونى بعلب الحلوى".. ويؤكد: "بحب أزور الصالحين وبنذر سنويا للشيخ الشاذلى".. صور

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:00 م

صور.. احتفالية مديرية أوقاف مطروح و3 مراكز بالشرقية بالمولد النبوى الشريف

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:57 م

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسى أبو العباس

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس النيل للعام المقبل إلكترونيا

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

تركى أل الشيخ: لو الأهلى عايز كهربا أجيبه فى دقيقتين

شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

شبكة ABC تعلن نهاية مسلسل Fresh Off the Boat بعد 100 حلقة

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة