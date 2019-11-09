صور.. محافظ الوادى الجديد ونائب محافظ الأقصر يشهدو احتفالية المولد النبوى

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مساء اليوم ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد ناصر بمدينة الخارجة، وذلك بحضور اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان.
كما شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة والعقيد هاني ابو الحسن المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الأزهر والاوقاف والعديد من المواطنين .
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي
نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي
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