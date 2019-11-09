صور.. محافظ الشرقية يكرم صلاح عزازى بعد فوزه ببطولة العالم للكيك بوكسينج

الشرقية-فتحية الديب

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم، الكاتبن" صلاح عزازي" بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، وفوزه ببطولة العالم للكيك بوكسينج التى إستضافتها مدينة مانشستر بإنجلترا لمدة ستة أيام بمشاركة 20 دولة من بينهم مصر، و حصل فيها عزازى على أول العالم فى وزن 85 وحصل على ثانى العالم فى الوزن المفتوح، وبذلك يصبح عزازى بطل للعالم فى الكيك بوكسينج للمرة ال18 فى تاريخه، والكيك بوكسنج هى لعبة من الألعاب الرياضية فى فنون الدفاع عن النفس.

وقال عزازى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن محافظ الشرقية إستقبله، صباح اليوم، بمكتبه وكرمه وقام بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير، تقديرا لجهوده فى اللعبة ورفع إسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

يذكر أن صلاح فتحى عزازى 52 سنة من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشأ فى أسرة ريفية بسيطة ،وحصل على دبلوم تجارة، وكان يعانى من عدم وجود مركز شباب للعب فيه، وكان يلعب فى الحارات والشوارع.



محافظ الشرقية يكرم صلاح عزازى



محافظ الشرقية يكرم صلاح عزازى



محافظ الشرقية يكرم صلاح عزازى