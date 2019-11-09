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صور.. غلق ثلاث مصانع بالشرقية للرنجة و المخلل و إعدام 2 طن أغذية فاسدة

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:59 م
صور.. غلق ثلاث مصانع بالشرقية للرنجة و المخلل و إعدام 2 طن أغذية فاسدة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مفتشو الأغذية بالشرقية، 3 طن ملح غير صالح للاستخدام فى مصنع رنجة بدون تراخيص، بالحسينية و إعدام نص طن مواد غذائية ، كما تقرر إغلاقه هو   مصنعان أغذية بديرب نجم لعدم وجود ترخيص، و إعدام اكثر من 2 طن اغذية و مخللات لوجود خطر داهم بهما على الصحة العامة .

قاد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية يرافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب أغذية الحسينية أسفرت جهود الحملة عن مخاطبة الجهات المختصة لغلق مصنع رنجة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد فى الاشتراطات الصحية ، وضبط 3 طن ملح لسوء التخزين وتحجره ، كما تم إعدام 800 كجم مواد تعبئة وتغليف وأوعية ، وسحب 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الأدمى ، وتحرير 3  محاضر جنحة صحية .

فى سياق ذاته، اثناء حملة مرور على  مصانع المخللات بالقرى المختلفة بديرب نجم ، وأثناء المرور أمتنع إحدى أصحاب المصانع عن فتحه ، مما أدى إلى استدعاء قوة أمنية على الفور من مركز شرطة ديرب نجم برئاسة النقيب أحمد رسلان، وتم فتح المصنع وبدء أعمال التفتيش وتبين وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ، ووجود عفن ظاهرى وديدان ببراميل المخلل ، وبالمرور على المصانع الأخرى أسفرت جهود الحملة عن ضبط 15 طن ، 400 كجم ، كما تم إعدام 400 كجم ، وسحب 8 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الأدمى ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق 2  مصنع مخللات لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .

 

 

حملة على المنشآت الغذائية (2)
حملة على المنشآت الغذائية (2)

 

حملة على المنشآت الغذائية (3)
حملة على المنشآت الغذائية (3)

 

حملة على المنشآت الغذائية (4)
حملة على المنشآت الغذائية (4)

 

حملة على المنشآت الغذائية (5)
حملة على المنشآت الغذائية (5)

 

حملة على المنشآت الغذائية (6)
حملة على المنشآت الغذائية (6)

 

حملة على المنشآت الغذائية (8)
حملة على المنشآت الغذائية (8)

 


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