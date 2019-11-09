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صور.. "عينيك فى عنينا" تنظم قافلة طبية لأول مرة بالمنوفية

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:34 م
صور.. "عينيك فى عنينا" تنظم قافلة طبية لأول مرة بالمنوفية القافلة الطبية
المنوفية- محمود شاكر

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نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى، تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية بقرية المقاطع بمركز الباجور بمحافظة المنوفية،تحت إشراف محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس  .

و بلغ عدد المستفيدين من القافلة التى تم تنظيمها بالقرية نحو  650 مواطنا، وتم توزيع 355 عبوة قطرات للعين، وأخذ مقاييس نظارات لـ253 حالة، وتحويل 86 مواطن لإجراء عمليات مختلفة.

وتهدف مبادرة "عنيك فى عنينا" إلى القضاء على مسببات العمى بحلول 2020 من خلال القوافل التى تنظمها فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الكشف على المواطنين ورفع الوعى لديهم بخطورة أمراض العيون وأهمية الكشف عليها، عن طريق  الكشف والعلاج وإجراء العمليات للمواطنين بالمجان تماما ولا يتحمل المواطن أى تكاليف.

ونجحت المبادرة فى الكشف على أكثر من 160 ألف مواطن منذ انطلاقها، وأجرت 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، فضلا عن إجراء 250 عملية زرع قرنية، وتوزيع أكثر من 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقا للتشخيص فى أثناء القوافل.

ووجه محافظ المنوفية مديرية الصحة بالمحافظة ومجلس مدينة الباجور، والوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المبادرة التى استضافها أحمد محمد عمدة القرية، وبمشاركة عدد من الإعلامين والمتطوعين من ابناء القرية.

وتوجه وفد إلى القرية من مديرية الصحة تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحه بالمنوفيه والدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، وبمشاركة محمود المرسى رئيس مجلس مدينه الباجور و الدكتور ناصر عطالله مدير ادارة الباجور و الدكتورة الشيماء شفيق مدير القوافل العلاجيه بالمنوفيه وشعبان حجازى مسؤل الموقع والعيادات المتنقله بالقوافل الطبيه .

 

عينيك فى عنينا (1)
عينيك فى عنينا 

 

عينيك فى عنينا (2)
عينيك فى عنينا 

 

عينيك فى عنينا (3)
عينيك فى عنينا 

 

عينيك فى عنينا (4)
عينيك فى عنينا 

 


صحة المنوفية

عينيك فى عينينا

قافلة

علاج

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