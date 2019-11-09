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صور.. ازدحام مرورى بنفق كفر الزيات الرئيسى بسبب عطل بلودر رفع القمامة

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:40 م
صور.. ازدحام مرورى بنفق كفر الزيات الرئيسى بسبب عطل بلودر رفع القمامة زحام مرورى
الغربية محمد طارق

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شهد نفق الجزيرة بمدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية، عطل فى لودر رفع القمامة التابع لمجلس المدينة، مما تسبب فى توقف حركة السيارات أمام القادم من طنطا وفى طريقه إلى المدينة.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وأفراد وحدة مرور كفر الزيات إلى النفق لتسيير حركة السيارات والبحث عن قائد اللودر الذى تركة معطل وذهب.

 

وكانت غرفة عمليات مرور الغربية قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بظهور كثافات مرورية نتيجة تعطل لودر نقل القمامة داخل نفق الجزيرة بكفر الزيات وانتقلت الخدمات المرورية لسحب الكثافات للمرورية.

 

وتسبب هذا العطل بطريق كفر الزيات فى تكدسات أمام قائدى السيارات فى الاتجاه القادم من طنطا اتجاه داخل المدينة فى وجود بعض الكثافات المرورية الناتجة عن العطل.

 
زحام مروري ينفق الجزيرة بكفر الزيات
زحام مروري ينفق الجزيرة بكفر الزيات

توقف حركة المرور بمداخل ومخارج النفق
توقف حركة المرور بمداخل ومخارج النفق

 


كفر الزيات

ازدحام مروري

مرور الغربية

مجلس مدينة كفر الزيات

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