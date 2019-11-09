سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:53 م
صور.. أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بمسجد البحر بمدينة دمياط والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط والمقدم محمد مطاوع رئيس فرع المخابرات العامة بدمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدنى.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية وكذلك كلمة للشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والذى فرح به الكون كله، وأهمية الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته ورحمته فى التعامل مع الناس كافة، وأيضاً ضرورة اتباع سيرته العطرة فى مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وذلك مصداقا لقول الله تعالى فى كتابه الكريم "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" صدق الله العظيم.

 

أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد (1)
أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد 
أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد (2)
أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد 
 
 

 


محافظه دمياط

أوقاف دمياط

الأوقاف

المولد النبوي الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى بموكب ضخم ضم الآلاف.. الموكب تحرك من مسجد الجعفرى وصولا لمقر المشيخة الجديد.. الخيالة تتقدم الموكب وسط تأمين من رجال الأمن.. الزغاريد وتوزيع الحلوى أهم المشاهد

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:28 م

صور.. أهالى الأقصر يختتمون الاحتفالات بالمولد النبوى بـ"دورة كرنفالية"

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:55 م

نقابة الأشراف تهنئ المصريين بالمولد النبوي.. وتدعو للاقتداء بالسيرة العطرة

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:39 م

صور.. الإسكندرانية يوزعون الشربات على السيارات احتفالا بالمولد النبوى

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

بدء فعاليات مبادرة الحلاقين ضمن 100 مليون صحة بالدقهلية للحد من العدوى.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

كوبرى أكتوبر يتسبب فى شلل مرورى تام بميدان رمسيس من الاتجاهين

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

اليوم السابع.. تراجع معدل التضخم فى مصر إلى أدنى مستوياته خلال 9 سنوات

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

بنك ناصر الاجتماعي ينفى تقسيط السيارة نانو إيجيبت

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

موجز 6.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

الأهلي يكشف مدة غياب محمود متولي

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

س و ج.. هل يمنح معسكر الإمارات صالح جمعة قبلة الحياة للبقاء فى الأهلي؟

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

لا تذهب بعيداً عن شاشة التليفزيون.. 4 مباريات "ضرب نار" تنتظر عشاق الكرة فى 48 ساعة.. كلاسيكو البايرن ودورتموند.. صراع العروش بين ليفربول وسيتي.. بيتيس وإشبيلية بديربى الأندلس..ولقاء الذكريات بين يوفنتوس وميلان

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

السيسي فى ذكرى المولد النبوى: محمد نبى السلام نشر الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة