صحة القليوبية: أخذ عينات من المياه لفحص شكوى المواطنين ضد شركة أسمدة

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم تشكيل بالتعاون مع الدكتور إبراهيم أبو اليزيد مدير الإدارة الصحية بالخانكة، وبالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بقيادة مأمور مركز الشرطة، مكونة من إدارة الخانكة وإدارة الرصد البيئي وادارة الصحة المهنية وإدارة صحة البيئة بالمديرية، والدكتور محمد طلعت مدير الصحة المهنية بالإدارة، ومحمد حمدي مراقب أول الصحة المهنية، لفحص شكوى المواطنين بشأن شركة أسمدة .

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تم أخذ 3 عينات من الجو من خلال أجهزة الرصد البيئي لقياس نسبة ثاني أكسيد الكبريت، والملوثات الأخرى الناتجة عن النشاط الصناعي وإرسالها إلى المعامل المركزية بالمديرية، كما تم أخذ عينات ماء من أماكن متفرقة داخل المصنع، وإرسالها أيضا المعامل المركزية لفحصها وما زالت أجهزة الرصد البيئي تعمل علي سحب العينات حتي الآن.