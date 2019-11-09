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صحة القليوبية: أخذ عينات من المياه لفحص شكوى المواطنين ضد شركة أسمدة

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:01 م
صحة القليوبية: أخذ عينات من المياه لفحص شكوى المواطنين ضد شركة أسمدة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم تشكيل بالتعاون مع الدكتور إبراهيم أبو اليزيد مدير الإدارة الصحية بالخانكة، وبالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة بقيادة مأمور مركز الشرطة، مكونة من إدارة الخانكة وإدارة الرصد البيئي وادارة الصحة المهنية وإدارة صحة البيئة بالمديرية، والدكتور محمد طلعت مدير الصحة المهنية بالإدارة، ومحمد حمدي مراقب أول الصحة المهنية، لفحص شكوى المواطنين بشأن شركة أسمدة .

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تم أخذ 3 عينات من الجو من خلال أجهزة الرصد البيئي لقياس نسبة ثاني أكسيد الكبريت، والملوثات الأخرى الناتجة عن النشاط الصناعي وإرسالها إلى المعامل المركزية بالمديرية، كما تم أخذ عينات ماء من أماكن متفرقة داخل المصنع، وإرسالها أيضا المعامل المركزية لفحصها وما زالت أجهزة الرصد البيئي تعمل علي سحب العينات حتي الآن.

 

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى الخانكة المركزي

مصنع ابو زعبل للأسمدة

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