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شحن 2850 طن صودا كاوية وتفريغ 8500 طن رخام وتداول 34 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:06 م
شحن 2850 طن صودا كاوية وتفريغ 8500 طن رخام وتداول 34 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت 34 سفينة.

 وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 7 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول  سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وهما السفينة HUSEYN JAVID التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 92متر والغاطس 5متر وذلك لشحن 2850طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة REK MAJESTY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108متر والغاطس 8.2متر وذلك لتفريغ 8500 طن رخام بالميناء، وخروج سفينة  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 

 


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