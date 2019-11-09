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السبت، 09 نوفمبر 2019 12:16 م
خالد صلاح
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سيدة كورية تتبرع بأعضاء من جسد طفلها المتوفى حديثا

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:24 ص
سيدة كورية تتبرع بأعضاء من جسد طفلها المتوفى حديثا التبرع
أ ش أ

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انقذت أم من كوريا الجنوبية ثمانية أرواح بعدما تبرعت بأعضاء ابنها المتوفي حديثا أثروفاته جراء إصابة خطيرة بالرأس.


وتوفى تشوي دونج- وون /9 أعوام/ إثر إصابة شديدة في الرأس،  وقبل ثلاثة أيام من موته، قررت والدته التبرع بالقلب والرئة والكبد والكلى والبنكرياس والقرنية الخاصة بنجلها، وبعد أن وافت ابنها المنية قالت : على الرغم ان ابني توفى، إلا أن أعضاءه يمكن أن تنقذ العديد من الأشخاص الآخرين.

ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) على موقعها الإلكتروني، عن رئيس هيئة التبرع بالأعضاء في سول قوله إنه يشعر بالأسف لوفاة تشوي ولكنه ممتن للتبرع، وقدم الشكر لوالدي الطفل لاتخاذ قرار التبرع بأعضائه.


التبرع بالأعضاء

التبرع

طفل صغير

فوائد التبرع بالأعضاء

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