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سقوط 4 جرحى فى انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية شمال تركيا

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:13 م
سقوط 4 جرحى فى انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية شمال تركيا تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اصيب 4 أشخاص بجروح اثر انفجار وقع فى محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في مقاطعة أكوش شمال تركيا أمس الجمعة، وفقا لصحيفة جمهوريت التركية اليومية المعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى إن العمال المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب شكاوى من حروق، وأعلنت السلطات المحلية أن الانفجار كان نتيجة انحباس غاز الميثان.

ولقى ما لا يقل عن 1.477 شخص مصرعهم في حوادث في مكان العمل في تركيا في الأشهر الـ10 الأولى من هذا العام، وفقا لجمعية صحة العمال وسلامة العمل (ISIG) في البلاد.

وتم اعتماد القانون التركي بشأن السلامة والصحة في مكان العمل في عام 2012، لكن التنفيذ لم يكن له تأثير كبير على الوفيات والإصابات في مكان العمل.


تركيا

محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية

انفجار

جرحي

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