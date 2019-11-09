"رى أسوان" تنفى ظهور بقعة زيتية فى النيل بعد مدينة كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

نفى المهندس محمد على وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان ظهور بقعة زيتية مجهولة المصدر بزمام منطقة تفتيش الرى بكوم أمبو.

وأكد أنه عقب قيام أحد المواقع الإلكترونية بنشر خبر عن ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر فى مياه نهر النيل بمسافة تصل إلى نحو 13 كم بعد مدينة كوم أمبو تم التحرك الفورى من خلال إدارة حماية النيل حيث تم تمشيط المنطقة بالكامل، كما تم تحرك لنشات الشركة المسند إليها عملية مكافحة ورد النيل والتى قامت أيضاً بتمشيط المنطقة من الكيلو 6 إلى الكيلو 74.

وأضاف المهندس محمد على ، أنه فى نفس الوقت تم إخطار محافظة أسوان بما تم والتى قامت من جانبها بإبلاغ قائد شرطة مسطحات كوم أمبو ورئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بجانب إدارة البيئة والذين قاموا أيضا بدورهم بتشكيل أطقم لتمشيط المنطقة والتى لم تكتشف بالمعاينة الميدانية أى ظهور للبقعة الزيتية.

وطالب وكيل وزارة الرى بأسوان ، المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة والتأكد من صدق المعلومات الواردة إليهم وعدم الإعتماد على الأخبار المرسلة والمغلوطة تحقيقاً للمهنية الصحفية ومبادئ النشر فى موضوعات يمكن أن تتسبب فى بلبلة الرأى العام .