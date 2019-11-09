رئيس الصين يأسف لسقوط ضحايا فى الانهيار الأرضى بالكاميرون

بكين /أ ش أ/

أعرب الرئيس الصينى "شى جين بينج" اليوم السبت عن حزنه وأسفه للضحايا الذين فقدوا أرواحهم فى الانهيار الأرضى المدمر الذى وقع فى الكاميرون، وتعازيه لعائلات الضحايا والمصابين.

وقال بينج - فى برقية تعزية أرسلها إلى نظيره الكاميرونى "بول بيا" فى ضحايا الانهيار الأرضى الذى وقع فى المنطقة الغربية بالكاميرون- إنه شعر بالصدمة بالكارثة التى أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة فى وقوع انهيار أرضى فى 28 أكتوبر الماضى بمدينة "بافوسام" فى المنطقة الغربية بالكاميرون، حيث تأكد وفاة أكثر من 40 شخصا ولا يزال العديد من الأشخاص فى تعداد المفقودين.