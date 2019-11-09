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حفظ التحقيقات فى حريق شقة الجمالية.. سببه ماس كهربائى ولا شبهة جنائية

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:00 ص
حفظ التحقيقات فى حريق شقة الجمالية.. سببه ماس كهربائى ولا شبهة جنائية حريق _ ارشيفية
كتب سليم على

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قررت

نيابة الجمالية

الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم ، بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية، وأن ماس كهربائى وراء الحريق

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة،  إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة في الجمالية ، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.   

 

 

 


حريق شقة

الحماية المدنية

نيابه الجمالية

محكمه جنوب القاهره

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