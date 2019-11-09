حساسية اللمس.. دراسة تحل لغز الإصابة بمرض التوحد

كتبت فاطمة ياسر

أصبح مرض التوحد والاضطرابات المرتبطة به، منتشرة نتيجة لكوكبة من حالات النمو العصبي التي تصيب واحدًا من كل 59 طفلًا في الولايات المتحدة، وهذا المرض يعد أحد أكثر أسرار الطب الحديث إرباكًا.

يُعتقد أن هذه الحالة تنشأ من التفاعل المعقد بين الجينات والبيئة، ومع ذلك تظل بيولوجيتها الأساسية هي الصندوق الأسود إلى حد كبير، ولكن هناك جهد بحثي جديد في جامعة هارفارد بقيادة كلية الطب بجامعة هارفارد يستعد لتحديد الجذور البيولوجية والتغيرات الجزيئية التي تؤدي إلى مرض التوحد والاضطرابات ذات الصلة بهدف إعلام تطوير أدوات تشخيص أفضل وعلاجات جديدة.

وقال مايكل جرينبرج ، رئيس قسم البيولوجيا العصبية في كلية الطب بجامعة هارفارد وزعيم هيئة التدريس في المركز "هناك حاجة ملحة لفهم البيولوجيا الأساسية للتوحد". "لدى اعتقاد راسخ أن الخبرة متعددة التخصصات التي يعقدها هذا المركز ستقودنا إلى عصر جديد من أبحاث التوحد، مما يعزز فهمنا للحالة ويسفر عن رؤى جديدة حاسمة في أسبابه ستكون هذه الهدية السخية تحويلية في هذا المجال ".

لقد وصل علم الأعصاب إلى نقطة انعطاف فريدة وقال عميد كلية الطب بجامعة هارفارد جورج كالي دالي إن التطورات مثل تحليل الخلية المفردة وعلم البصريات الوراثية، بالإضافة إلى قدرة غير مسبوقة على تصور الآليات الجزيئية وصولاً إلى المستوى الأدنى ، ستمكن الباحثين اليوم من معالجة اضطراب معقد للغاية مثل التوحد.

اضطرابات التوحد هي حالات النمو العصبي التي تظهر عادةً في السنوات القليلة الأولى من الحياة، بمجموعة من الأعراض وضعف التفاعلات الاجتماعية ومهارات الاتصال المهشمة، ومع ذلك ما هو جزء هذه الحالات المتجذر في الطفرات الوراثية وكيف تتأثر العوامل البيئية هو مجال عدم اليقين مجال رئيسي آخر من عدم اليقين هو مقدار الميزات الأساسية لمرض التوحد التي تنشأ في الدماغ وما تأثير الأعضاء والأنظمة خارج الدماغ.

سيعالج اثنان من مجالات التحقيق الأولية للمركز الجديد هذه الفجوات الحرجة في المعرفة.

ستركز مجموعة من الباحثين على فهم ما ينفد على وجه التحديد خلال النوافذ الحرجة في أول عامين من الحياة - وهي فترة تتميز بتطور سريع في الدماغ ، ومرونة عصبية كبيرة ، وأسلاك مكثفة من دوائر الدماغ. هذا هو أيضا نافذة نموذجية لتشخيص مرض التوحد، سيحاول العلماء فهم ما تغيرات الدوائر الجزيئية أو الخلوية أو العصبية التي تقوم عليها عمليات تغذية مرض التوحد خلال هذه المرحلة، ويمكن أن يساعد تحديد مثل هذه التغييرات الحرجة في إلقاء الضوء على كيفية تعديل التجارب لنمو الدماغ لدى الأفراد المصابين بالتوحد.

ستفحص مجموعة أخرى من الباحثين دور العوامل الناشئة عن الأعضاء وأجهزة الأعضاء خارج المخ والتي قد تؤدي إلى خطر التوحد، على سبيل المثال ، ظهر الجهاز العصبي المحيطي المكون من خلايا عصبية في جميع أنحاء الجسم والتي تعمل بمثابة عقدة لجمع ونقل الإشارات إلى الدماغ كلاعب رئيسي في تطور مرض التوحد.

تعد الحساسية الشديدة حتى اللمسات الخفيفة ميزة شائعة في مرض التوحد وأحد أعراض الاضطراب المحيرة العديدة. لم تحدد الأبحاث الحديثة التي أجراها علماء البيولوجيا العصبية وعلماء الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد التغيرات الجزيئية التي تؤدي إلى زيادة حساسية اللمس في اضطرابات طيف التوحد ، بل تشير أيضًا إلى العلاج المحتمل.