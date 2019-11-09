سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

السبت، 09 نوفمبر 2019 01:30 ص
حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة كوكب عطارد أمام الشمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقل من أسبوع يفصلنا عن واحدة من الظواهر الفلكية النادرة التى يترقبها الملايين من هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، حيث سنكون على موعد الإثنين 11 نوفمبر الجارى مع عبور نادر لكوكب عطارد لقرص الشمس فى حدث فلكى نادر يتكرر بعد عدة سنوات.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل ظاهرة عبور كوكب عطارد لقرص الشمس فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- عبور نادر لكوكب عطارد لقرص الشمس يكون الإثنين المقبل فى حدث فلكى نادر.

2- ظاهرة عبور عطارد لقرص الشمس سترى فى معظم أنحاء العالم.

3- ترى الظاهرة فى منطقة الشرق الأوسط ومعظم قارة أوروبا وقارة أفريقيا، والأمريكتين ماعدا ألاسكا ومعظم "أوفيانوسيا".

4- سيستغرق العبور 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية.

5- يمكن رؤيته فى مصر وكذلك فى المنطقة العربية.

6- كان  أخر عبور لعطارد لقرص الشمس كان فى 9 مايو 2016.

7- العبور التالى سيحدث فى 13 نوفمبر 2032 ثم عبور آخر فى 7 نوفمبر 2039.

8- عبور عطارد لقرص الشمس سيبدأ فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 35 ظهرا.

9- تبلغ ذروته فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 20 مساء تقريبا.

10- ينتهى عبور عطارد لقرص الشمس فى تمام الساعة الثامنة وأربع دقائق مساء تقريبا بتوقيت القاهرة المحلى.

11- فى مدينة القاهرة فإن عبور عطارد لقرص الشمس ينتهى فى تمام الساعة الخامسة ودقيقتين مساء تقريبا.

12- عبور عطارد لقرص الشمس فى مدينة القاهرة سيرى لمدة ساعتين و27 دقيقة تقريبا.

13- تنتهى رؤية عبور عطارد لقرص الشمس مع غروب الشمس فى كل مدينة بمحافظات الجمهورية على حدة.

 


عبور عطارد

كوكب عطارد

قرص الشمس

عبور عطارد للشمس

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص

كونوا على الموعد.. سماء ليالى نوفمبر تتلألأ بأجمل الظواهر الفلكية.. شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا.. وكوكب عطارد يعبر أمام قرص الشمس فى حدث فلكى نادر الإثنين المقبل.. ونجم الغول أغرب نجوم السماء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 م

فلكي كويتى: عطارد يعبر أمام الشمس فى ظاهرة نادرة الاثنين المقبل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:05 م

اعرف أبرز الظواهر الفلكية بسماء نوفمبر بالتواريخ.. أهمها عبور عطارد أمام الشمس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

لو عثرت على طفل حديث الولادة.. القانون بيقولك هتعمل إيه؟

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

المنتخب الأولمبي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة غانا

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

الحجب و250 ألف جنيه عقوبة "الأعلى للإعلام" للتشكيك فى الذمم المالية للمواطنين

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

"القضاء الإدارى" تنظر اليوم الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من البرادعي

الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول

الفساد فى تركيا.. شركة متهمة بالتربح تفوز بمناقصة ببلدية إسطنبول

منتخب مصر يهزم مالي بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالي بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة