حجز متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع لحين ورود التحريات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحجز متهم بالانضمام لجماعة محظورة بمنطقة التجمع، لحين ورود التحريات الأمنية .

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "ك .ع "، موظف، عثر بحوزته علي متشورات وكتب خاصة بالجماعة المحظورة، وبسؤاله أنكر انضمامه للجماعه المحظورة، أو التحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بانضمام موظف لجماعة الإخوان المحظورة، وبحوزته منشورات وكتب خاصة بهم، وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهم وبحوزته كتب ومنشورات خاصة بالجماعة المحظورة، وتم اقتياده لقسم الشرطة، والتخفظ على "لاب توب" الخاص به، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.