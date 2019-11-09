حبس مستريح جديد استولى على 28 مليون من ضحاياه بزعم توظيفها فى العقارات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على 28 مليون جنيه بزعم توظيف أموالهم فى الاستثمار العقار .

البداية بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من عشرات المواطنين، اتهموا فيه "محمد ع" صاحب شركة استثمار عقاري بالنصب عليهم ، والحصول منهم على أموال بزعم توظيف الاموال فى الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم أرباح وصلت 20%، ولكنه توقف عن سداد الأرباح أو إعادة الأموال.

انتقل رجال المباحث لمكان الشركة ، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، واستدعاء المجنى عليهم للاستماع إلى أقوالهم.