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حبس مستريح جديد استولى على 28 مليون من ضحاياه بزعم توظيفها فى العقارات

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:23 م
حبس مستريح جديد استولى على 28 مليون من ضحاياه بزعم توظيفها فى العقارات توظيف أموال - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت  نيابة الشئون المالية والتجارية،  بحبس مستريح جديد 4 أيام على ذمة التحقيق،  بتهمة الاستيلاء على 28 مليون جنيه  بزعم توظيف أموالهم فى الاستثمار العقار .

البداية بتلقى قسم شرطة الشروق،  بلاغا  من عشرات المواطنين،  اتهموا فيه "محمد ع" صاحب شركة استثمار عقاري بالنصب عليهم ، والحصول منهم على أموال بزعم توظيف الاموال فى الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم أرباح وصلت 20%، ولكنه توقف عن سداد الأرباح أو إعادة الأموال.

انتقل رجال المباحث لمكان الشركة ، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق،  واستدعاء المجنى عليهم للاستماع إلى أقوالهم.


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توظيف اموال

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