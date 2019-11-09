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حبس عاطل ضبط بحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

السبت، 09 نوفمبر 2019 12:11 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 16 قطعة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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قرر المستشار محمد أبو خضرة رئيس نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، تم التحفظ على المضبوطات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل وعبد الرحمن محمد ومحمود رمضان معاونى المباحث، من ضبط "ه.غ.ح" 35 عاما وبحوزته 16 قطعة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة مركز شرطة منوف، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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