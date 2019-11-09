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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو مخدر فودو وهيروين بالمقطم

السبت، 09 نوفمبر 2019 02:16 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 2 كيلو مخدر فودو وهيروين بالمقطم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على-كريم صبحى

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بحيازة  2,5 كيلو فودو و100 جرام هيروين بالمقطم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين .

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط  "م. ف" ،  30 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام ، 115 جنيها، هاتف محمول.

 

كما تمكن الضباط  من ضبط "م.ص"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 2951 لسنة 2018م بدر "مخدرات"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام،  90 جنيها ، هاتف محمول.

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

 


مواد مخدرة

مباحث القاهرة

المقطم

اتجار بالمخدرات

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