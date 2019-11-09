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جهاز الاتصالات: لهذه الاسباب اختلفت غرامة المصرية للاتصالات عن فودافون

السبت، 09 نوفمبر 2019 08:45 م
جهاز الاتصالات: لهذه الاسباب اختلفت غرامة المصرية للاتصالات عن فودافون ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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علق مسؤول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات على الجدل الدائر و الخاص بتوقيع غرامة تصل الى 12 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات we بسبب مشكلة فنية بشبكتها الأسبوع الماضى ومقارنتها بالغرامة التى وقعها الجهاز على شركة فودافون بسبب مشكلة فنية بشبكتها فى عيد الفطر الماضى و تصل قيمتها 10 ملايين جنيه رغم استحواذ شبكة we على نحو 4 مليون عميل مقارنة بـ40 مليون عميل لشركة فودافون.

واوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الجهاز يستخدم معايير علمية فى هذا الشان تضع فى حسبانها عدد المتضررين من انقطاع الخدمة وزمن التضرر و المناطق المتضررة فى إطار حوكمى.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد حذر شركات المحمول فى بيان رسمى فى يونيو الماضى من التهاون فى جودة الخدمة، قائلا: "انه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بما فى ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة".

و كانت  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  قد افتتحت المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

والهدف الرئيسى من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،  وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها.


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