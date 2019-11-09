جنبلاط: تحميلى مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شىء من المبالغة

وكالات

رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب والوزير السابق وليد جنبلاط ، تحميله قسط من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيارأدى لتفجر احتجاجات شعبية حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .

وغرّد جنبلاط الذي اشترك هو وحزبه في كل الحكومات التي تم تشكيلها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 والتي يتهمها اللبنانيون بالفساد ونهب المال العام وإفقار البلاد، عبر تويتر قائلا: "يبدو أن كل شيء أصبح مستباحا. لكن تحميلي مسؤولية الزلازل الأرضية أمر فيه شيء من المبالغة".