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تقرير حقوقى: 25 ألف انتهاك حوثى للمدنيين بصنعاء منذ 2017

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:11 م
تقرير حقوقى: 25 ألف انتهاك حوثى للمدنيين بصنعاء منذ 2017 عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

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كشف تقرير حقوقى رسمى، اليوم السبت، عن ارتكاب ميليشيات الحوثى الانقلابية أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين فى أمانة العاصمة صنعاء، منذ مطلع العام 2017.

جاء ذلك فى تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، بعنوان "تحت خط القهر"، وتم إشهاره اليوم فى محافظة مأرب، ووثق الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية بحق المواطنين فى أمانة العاصمة.

وأوضح مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمى الزبيري،وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن إجمالى الانتهاكات بلغت 25 ألفا و714 حالة تصدر العام الجارى نسبتها الأعلى بما تجاوز 45 %.

وأشار إلى أن أخطر الجرائم المرتكبة تمثلت بحالات القتل بإطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب، حيث وصلت إلى 274 حالة.

ولفت الزبيرى إلى أن حالات الإصابات جراء التعذيب وصلت إلى 105 حالات، منها 9 حالات شلل كلي، و5 حالات شلل جزئي، كما تسبب التعذيب الوحشى بفقدان الذاكرة فى 7 حالات رصدها هذا التقرير.

وقال وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغنى جميل "إن انتهاكات الميليشيات الحوثية تتزايد يوما بعد يوم وعاما بعد عام"، مستغربا صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والذى كان سببا فى استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

 


تقرير حقوقى

اليمن

أخبار اليمن

25 ألف انتهاك حوثى

صنعاء

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