تفاصيل قتل 3 أشخاص لصديقهم وحرق جثته بسبب 430 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة السلام، بعدما أقبل 3 أشخاص على قتل صديقهم وإشعال النيران فى جثته، بسبب الخلافات على المال. وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 2835 لسنة 2019، أعن أنهم هم لا من "سويلم.م"، 32سنة، و"أمير.د"، 33سنة، و"أسامة.م"، 30 سنة، عاملين.

وبدأت القضية بورود بلاغ للحماية المدنية، يفيد بوجود حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام، وبالانتقال تبين أن النيران انتهت بمصرع "صفوت.ع" 37 سنة، وبالكشف الطبى على جثته تبين وجود أثار لضرب، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن لإجراء اللازم.

وفى وقت لاحق نجحت قوات الأمن فى كشف غموض الواقعة، وألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق بعدما أمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

واعترف المتهمون، فى التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة قتل المجنى عليه "صفوت.ع "، 37 سنة، وإشعال النار فى شقته لإخفاء معالم جريمتهم.

قال المتهمون، أن المجنى عليه من نفس قريتهم بمحافظة الغربية، وأوهمهم بالاشتراك سويا فى مشروع سلسلة محلات لبيع الدجاج والبيض، وحصل منهم على مبلغ 430 ألف جنيه، وبعد كتابة العقود والاتفاقات بينهم، تحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه اختفى ولم يعلموا عنه شيئا لمدة سنة وشهرين حتى شاهده أحد أصدقائهم وأخبرهم بعنوانه.

وأضاف المتهمون، أن نيتهم لم تكن القتل، بل الحصول على الأموال التى تحصل المجنى عليه عليها منهم، وبعد محاولات عدة رفض رد المبلغ، بل أنكر بأنه حصل على أى أموال، مستطردين" قمنا بضربه ضرب مبرح وضربه بآلة حادة، حتى سقط جثة هامدة وبمحاولتنا إسعافه اكتشفنا بأنه توفى فبحثنا فى كل الشقة عن أموالنا لم نجد شئ، فقمنا بسكب بنزين كان متواجد فى المطبخ بكل الشقة حتى تختفى معالم جريمة القتل، وتظهر بأنه حريق عادى وفرينا هاربين".

من جانبها أمرت نيابة السلام، بإحالة المتهمين بتهمة القتل العمد والتمثيل بالجثة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا للحماية المدنية يفيد بحريق شقة سكنية بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ونقل المجنى عليه إلى المستشفى، وبمعاينة الفحص الجنائى تبين بأن وجود آثار ضرب على المجنى عليه، وأن الحريق بفعل فاعل، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة القتل، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.