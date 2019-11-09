تعرف على قائمة وعناوين المستشفيات الحكومية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تضم محافظة الأقصر عددا من المستشفيات الحكومية والمركزية التى تخدم الآلاف من المرضى بصورة يومية، ويتوافد عليها المواطنون والأهالى من مختلف مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلقى العلاج يوميا، وتسعى مديرية الشئون الصحية حالياً لتطوير العمل فى كل المستشفيات بإنشاء مبان جديدة وافتتاح عدد منها مؤخراً، وتجهيز أخرى للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" قائمة المستشفيات الحكومية بمحافظة الأقصر وعناوينها والتى تشمل ما يلى:-

1. مستشفى الأقصر الدولى – يقع فى شارع التليفزيون الرئيسى بمدينة الأقصر.

2. مستشفى الأقصر العام – يقع على كورنيش النيل على بعد خطوات من ميدان التجارة فى مواجهة مبنى منطقة آثار مصر العليا.

3. مستشفى إسنا المركزى – يقع فى شارع أحمد عرابى بوسط مدينة إسنا جنوب المحافظة.

4. مستشفى إسنا الجديدة – يقع بشارع البحر على يمين خزان إسنا بكورنيش النيل – يجرى افتتاحها قريبا.

5. مستشفى الرمد بإسنا – يقع فى شارع أحمد عرابى بوسط مدينة إسنا.

6. مستشفى البياضية المركزى – يقع فى شارع الذهبى بوسط مدينة البياضية.

7. مستشفى العديسات المركزى – يقع فى شارع المستشفى بمنطقة العديسات جنوب محافظة الأقصر.

8. مستشفى الزينية المركزى – يقع فى شارع نجع العببدة بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر.

9. مستشفى القرنة المركزى – يقع فى شارع الأوبرا بالبر الغربى فى مدينة القرنة.

10. مستشفى أرمنت التخصصى – يقع فى قلب مدينة أرمنت أمام مقر الإسعاف وعلى بعد خطوات من مصنع سكر أرمنت.

11. مستشفى الحميات بأرمنت - يقع فى شارع المدرسة الثانوية بنين بمدينة أرمنت.