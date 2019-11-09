تعرف على خطوات تراخيص الدراجات البخارية داخل الوحدات المرورية

وضعت إدارة المرور ، مجموعة من الخطوات التى يجب ان يلتزم بها المواطنين لاستخراج رخصة قيادة خاصة
دراجة بخارية ، ومنها:
-تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
-إجراء اختبار عملى على القيادة.
-إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
-المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
-الحد الأدنى للسن 18 سنة.
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
-تجهيز 4 صور شمسية.
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
-نموذج الاختبار الشفوى.
-نموذج الاختبار العملى.
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
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