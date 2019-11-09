تعرف على خطوات تراخيص الدراجات البخارية داخل الوحدات المرورية

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور ، مجموعة من الخطوات التى يجب ان يلتزم بها المواطنين لاستخراج رخصة قيادة خاصة دراجة بخارية ، ومنها:

-تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

-إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

-إجراء اختبار عملى على القيادة.

-إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

-المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

-الحد الأدنى للسن 18 سنة.

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

-تجهيز 4 صور شمسية.

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

-نموذج الاختبار الشفوى.

-نموذج الاختبار العملى.

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.