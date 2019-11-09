تعرف على جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لاستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (إحدى السيدات - "لها معلومات جنائية") أثناء تواجدها بمحطة السكك الحديدية بطنطا بالغربية ، وبحوزتها (25 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول"، فضلاً عن ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية") ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح" أثناء تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (13) قضية متنوعة حال تواجده بمحطة سكك حديد الإسكندرية، فضلاً عن ضبط (أحد ألأشخاص - "له معلومات جنائية") حال قيامه بسرقة (هاتف محمول) بأسلوب النشل من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالعباسية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – "لهما معلومات جنائية" أثناء سرقتهما هاتف محمول بأسلوب النشل من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالمرج بالقاهرة.