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تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

السبت، 09 نوفمبر 2019 05:30 ص
تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى علاج الإدمان - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىّ، دعم المتعافين من إدمان المواد المخدرة فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.

1- يتم توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة لمتعاونين الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.

2- تتنوع إنشاء المشروعات وفقًا على حسب كل شخص ومدى قدرته على تشغيل المشروع.

3- الهدف من إنشاء المشروعات المساعدة للعودة  إلى العمل مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم .

4- قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ بلغت ما يقرب من 2 مليون و140 ألف جنيه حتى الآن .

5- يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة للمتعافين  ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.

6- يتم أيضًا تنظيم العديد من الأنشطة الرياضة والثقافية للمتعافين.


التضامن

صندوق الادمان

المتعافين من المخدرات

مشروعات للمتعافين

علاج الإدمان

اخبار

اليوم السابع بلس

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