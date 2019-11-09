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تصديرى الملابس والمنسوجات: صادراتنا 3 مليارات دولار ونطمح لزيادتها لـ12 مليارا

السبت، 09 نوفمبر 2019 03:36 م
تصديرى الملابس والمنسوجات: صادراتنا 3 مليارات دولار ونطمح لزيادتها لـ12 مليارا ملابس - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن مصر مازالت صاحبة الريادة الأفريقية فى صناعة الملابس الجاهزة والانسجة وذلك بالرغم من زيادة حجم المنافسة من دول شمال أفريقيا.

 

وعن الأسواق التى يمكن أن ينافس وتواجد فيها أكد طلبة، فى تصريحات له اليوم، أن السوق الأمريكى هو الأكبر من حيث تجارة الملابس حيث تصل إجمالى حجم التجارة فيه إلى 800 مليار دولار بأكثر من 25% من إجمالى حجم التجارة حول العالم، مشيرا إلى أن وحصة مصر من هذا السوق لا تتعدى0.5% وهو نفس الحال بالنسبة لأوروبا.

 

وأوضح طلبة أن فرص المنتج المصرى داخل السوق الأمريكى والأوروبى كبيرة ولكن تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتطوير، مشيرا إلى صادرات مصر من الملابس والاقمشة والمنسوجات تخطت 3 مليار دولار، من بينهم 900 مليون للملابس الجاهزة، وأضاف أن الخطة الموضوع تهدف إلى زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 12 مليار دولار سنويا

 

وأضاف أن هناك شركات مصرية تصدر لأكثر من40 دولة حول العالم ولكن تحت مظلة شركات وبراند عالمى، ولذلك نحن فى حاجة أن يكون لنا براند يخدم الصناعة المصرية ويعمل على الدخول كمنافس للماركات الكبرى والعالمية.

 

وأشاد طلبة أن بمجهود المصريين فى الخارج ودورهم فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى تجربة المواطن المصرى مايكل برسوم والمقيم فى كتدا والذى احضر معه عدد من الشركات الكندية التى ستقوم بإبرام صفقات خلال فترة المعرض، مضيفا أنه تم عرض على الوزراء المشاركين فى المعرض دخول كندة اتفاقية التجارة الحرة مع مصر لزيادة نسبة الصادرات المصرية إلى كندا، مؤكدا أن السوق الكندى يعد واحدا من الأسواق الهامه فى تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة.


تصديري المنسوجات

تصدير الملابس

Destination Africa 2019

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