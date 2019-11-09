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تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" و"الأكثر تميزاً" بدمياط الجديدة الأحد المقبل ‬

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:00 م
تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" و"الأكثر تميزاً" بدمياط الجديدة الأحد المقبل ‬ ارشيفية
كتب أحمد حسن

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‫يبدأ جهاز مدينة دمياط الجديدة، الأحد المقبل ، وحتى يوم الإثنين 9 /12 /2019، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالمنطقة الساحلية (أ، ب)، ومنطقة شمال الطريق الدولي الساحلى (غرب جامعة حورس)، ومنطقة الحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الحديقة الدولية.‬
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‫وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بالنسبة لقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (أ)، سيتم تسليم القطع أرقام (5 – 13 – 26  ‬‪29 – 31 – 54 – 56 – 57 – 59 – 75‬‫)، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع أرقام (‬‪85 – 86 – 88 – 97 – 98 – 128‬‫ – 139 – 170 – 192)، يوم الاثنين 18/11/2019، ولقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية (ب)، سيتم تسليم القطع أرقام (16 – 35 – 43 – من 58 : 62 – 72 – 73)، يوم الثلاثاء 2019/11/19، والقطع أرقام (‬‪76 – 82 – 83 – 85 – 86 – 95 – 96‬‫ – 97 – 159)، يوم الأربعاء 2019/11/20.‬
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‫وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: سيتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (‬‪17 – 20 – 32 – 46 – 47 – 51‬‫ – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 2019/11/21، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24/11/2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الإثنين 2019/11/25.‬
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‫وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (BB)، من 1 : 14، يوم الأحد 2019/11/17، ومن 15: 28، يوم الإثنين 2019/11/18، ومن 29 : 42، يوم الثلاثاء 2019/11/19، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 2019/11/20، ومن 57 : 70، يوم الخميس 2019/11/21، ومن 71 : 84، يوم الأحد 2019/11/24، ومن 85 : 98، يوم الإثنين 2019/11/25، ومن 99 : 112، يوم الثلاثاء 2019/11/26، ومن 113 : 126، يوم الأربعاء 2019/11/27، ومن 127 : 140، يوم الخميس 2019/11/28، ومن 141 : 154، يوم الأحد 2019/12/1، ومن 155 : 167، يوم الإثنين 2019/12/2، ومن 168 : 180، يوم الثلاثاء 2019/12/3.‬
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‫وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (B)، أرقام (1 – 24 – 25 – ‬‪35 – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80‬‫ – 81 – 91)، يوم الأربعاء 2019/12/4، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.‬
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‫وفيما يتعلق بقطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الحديقة الدولية، قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب: سيتم تسليم القطع (من 1 : 5 – ومن 7 : 12 – ومن 14 : 18)، يوم الأحد 2019/11/17، والقطع (من 19 : 21 – ومن 23 : 35)، يوم الإثنين 2019/11/18، والقطع (من 36 : 51)، يوم الثلاثاء 2019/11/19، والقطع (52 – 53 – ومن 55 : 62 – ومن 64 : 68)، يوم الأربعاء 2019/11/20، والقطع (من 69 : 71 – ومن 73 : 81 – ومن 84 : 86)، يوم الخميس 2019/11/21، والقطع (من 87 : 101)، يوم الأحد 2019/11/24، والقطع (من 102 : 116)، يوم الإثنين 2019/11/25، والقطع (من 118 : 120 – ومن 122 : 133)، يوم الثلاثاء 2019/11/26، والقطع (134 – 135 – ومن 137 : 149)، يوم الأربعاء 2019/11/27، والقطع (من 150 : 164)، يوم الخميس 2019/11/28، والقطع (من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 2019/12/1، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.‬

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اراضى بيت الوطن

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