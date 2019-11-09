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ترامب يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا يوم 25 نوفمبر استقرار منطقة البحر الأسود

السبت، 09 نوفمبر 2019 04:12 ص
ترامب يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا يوم 25 نوفمبر استقرار منطقة البحر الأسود ترامب
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أعلنت ستيفاني جريشام السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يستقبل رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف في البيت الأبيض يوم 25 نوفمبر 2019 ، في إطار العلاقات القوية بين البلدين حيث تتركز المباحثات على عدد من القضايا خصوصا ضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود.
 
وأضافت جريشام، الليلة، أن الولايات المتحدة وبلغاريا حليفان بحلف شمال الأطلسي " ناتو " مشيرة إلى أن ترامب يتطلع إلى مناقشة سبل تعزيز المصالح الأمنية المشتركة للبلدين إلى جانب العمل على تيسير تنويع مصادر الطاقة ، ومكافحة المخاطر التي تهدد سيادة بلغاريا. 

دونالد ترامب

بويكو بوريسوف

بلغاريا

البحر الأسود

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